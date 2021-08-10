لبنان | نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي: ماراتون لتلقيح العاملين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت “نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري” في بيان، “تنظيم وزارة الصحة العامة ولجنة التلقيح، لماراتون تلقيح للموظفين في القطاع المطعمي، خصوصا مع حلول فصل الصيف ودخول موسم السياحة في المناطق كافة، لكي تصبح المؤسسات المطعمية أكثر أمانا للرواد من جهة، وللموظفين والعمال فيها على اعتبار أنهم في الخطوط الأمامية من جهة أخرى”.

وأوضحت أنه “بناء على طلب اللجنة التنفيذية للقاح برئاسة الدكتورة بترا خوري، يرجى تعبئة المعلومات على الإستمارة المرفقة https://bit.ly/SRCNPVaccine3 مطبوعة على الكمبيوتر (غير مكتوبة بخط اليد) وإرسالها على البريد الإلكتروني [email protected] ضمن مهلة أقصاها يوم الأربعاء 11 آب 2021. على ان تتضمن الاستمارة الفئة العمرية للموظفين في كل مؤسسة وذلك لتحديد اللقاح الذي يناسب كلا منهم (فايزر أو استرازينيكا). كما يرجى التأكد من الراغبين في المشاركة في ماراتون التلقيح أن يكونوا مسجلين على منصة كوفاكس. https://covax.moph.gov.lb/impactmobile/vaccine

وتمنت “المشاركة بكثافة في هذا الماراتون لما له من أهمية من تأمين استمرارية القطاع في موسم الصيف ومع اقتراب الخريف وزيادة الاصابات، بذلك نكون قد حصنا قطاعنا قدر المستطاع تجنبا للاقفال”.

وختمت: “كنا قد تبلغنا من اللجنة، إذا تم تلقيح جميع العاملين يصبح قطاعنا آمنا. ونبلغكم عن موعد الماراتون فور تحديده من الجهات المعنية”.