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لبنان | شدياق: “فلّوا عن سمانا”

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:17 صباحاً - منذ 6 دقائق

مي شدياق

غرّدت الوزيرة السابق مي شدياق عبر “تويتر”، وقالت: “لا بنزين، لا مازوت، لا غاز، لا كهرباء، لا دوا، لا خبز، لا قضاء، لا عدالة، لا مال، لا مصارف، لا مدارس، لا لا لا.
وأضافت: “الله لا يوفقكم شو بلا دم، بعزّ الحرب ما نذلّ اللبناني هلقد”. وتابعت: “المتحكّمين بالسلطة، أحزاب النيترات ومدّعي المقاومة يتلهون بأمور تافهة والمطلوب واحد: فلّوا عن سمانا”.

#فشل_ذريع
#خنقتونا

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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