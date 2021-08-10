لبنان | غيوم وأمطار متفرقة في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:17 صباحاً - توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خصوصا في المناطق الشمالية فترة بعد الظهر. وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس صيفي رطب ومتقلب نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر آب بين 25 و 33)

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، كما يتشكل الضباب على المرتفعات وتهطل الأمطار المتفرقة (خفيفة إلى معتدلة) أحيانا خصوصا في الشمال والشمال الشرقي للبلاد اعتبارا من الظهر.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، ويتشكل الضباب على المرتفعات ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خصوصا في المناطق الشمالية فترة بعد الظهر.

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، كما تهطل أمطار خفيفة متفرقة في شمال البلاد.

– الجمعة: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

– الحرارة على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 17 الى 30 درجة وفي الداخل من 19 الى 33 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10و 35 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80%

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

– الضغط الجوي: 757 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 5,55

– ساعة غروب الشمس: 19,29