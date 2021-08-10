لبنان | أحد المطلوبين الخطيرين و3 مشتبه بهم في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه ضمن إطار الخطّة التي تعتمدها وِحدة الشّرطة القضائية لتوقيف المطلوبين على جميع الأراضي اللبنانية، وبعد توافر معلومات لدى المجموعة الخاصة في هذه الوِحدة، عن تواجد أحد المطلوبين الخطرين في بلدة شعث البقاعية، ويدعى:

ع. ع. (من مواليد عام 1982، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب /7/ مذكرات عدلية بجرائم: سرقة سيارات، تأليف عصابة وإيواء مطلوبين.

بتاريخ 7-8-2021، قامت قوّة من هذه المجموعة بمداهمة منزلٍ في البلدة المذكورة، وتمكّنت من توقيف المذكور، إضافةً إلى القاء القبض على /3/ مشتبه بهم، وهم:

– ع. ع. (من مواليد 1992، لبناني)

أ. ف. (من مواليد عام 2002، لبناني)

م. ح. (من مواليد عام 2001، سوري)

كذلك جرى ضبط سيّارة رباعية الدّفع من نوع “نيسان مورانو” دون لوحات، بندقيتين من نوع “كلاشينكوف” و”فال”، ومسدّسين حربيّين، ومنظارين، وقنبلة يدوية، غلاف مسدّس، كميّة من الذخائر، وأجهزة خلوية ومبلغ مالي.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.