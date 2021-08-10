لبنان | لا إقفال للبلاد.. متجهون نحو الأسوأ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2021 9:56 صباحًا

أكد رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن لا إقفال للبلد في المرحلة القريبة، وأوضح أن حوالى 350 شخصاً موجودون حالياً في غرف العناية الفائقة بعدما كان العدد قد تراجع الى أقل من مئة في الفترة السابقة.

ورأى في حديث إذاعي أن “الخوف ليس من كورونا بل من عدم قدرة القطاع الصحي على المواجهة لاعتبارات عدة منها نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وانهيار الليرة وهجرة الأطباء والممرضين”. وفي ملف الدواء شدد عراجي على أننا “متجهون نحو الأسوأ”.

في هذا المجال، حذر مدير مستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض من أن لبنان يواجه موجة متجددة من كورونا في ظل إقدام مستشفيات كثيرة على إقفال اقسام كورونا.

والأسواء أن المستشفيات تعاني من حاجة ماسة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية. وأتت أزمة المحروقات وانقطاع الكهرباء وأضيف إليها انقطاع الماء، وبات المستشفى يشتري الماء حتى.