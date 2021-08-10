لبنان | معمل أدوية لبناني يتوقف عن الإنتاج

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

غرّد عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله على حسابه عبر “تويتر”، كاتباً: “في ظل أزمة الدواء الخطيرة التي تقض مضاجع الناس، وغياب الأدوية الأساسية أو غلاء أسعارها إذا وجدت، معمل أدوية لبناني يتوقف عن الإنتاج بسبب انقطاع المازوت واحتمال توقف معامل أخرى ومستشفيات بسبب النقص القاتل للمادة الحياتية”.

ووسط الأزمات تولد أزمات أخرى في “الجهنّم اللبناني” تزيد من الضغوط على شعب تخطّت قدرته على التحمل حدود المعقول.

ففي ظلّ فقدان الأدوية وذلّ المواطنين لإيجادها، حتّى من يعاني أمراضاً مزمنة ومستعصية معرّض للحرمان من تأمين علاجه، وهذا يحصل فعلاً مع البعض، برز الحديث عن بيع أدوية بالدولار أو بحسب سعر السوق السوداء.

فصحيح أن الفوضى تعمّ البلد بمختلف قطاعاته والقطاع الاستشفائي والطبي لا يستثنى من ذلك نقيب مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات كريم جبارة شرح أن “بيع الأدوية بالدولار مخالف للقانون. الموضوع ليس مزحة.

فالأدوية تباع تبعاً لتسعيرة رسمية صادرة عن وزارة الصحة العامة وليس أي جهة أخرى مخوّلة الخروج عنها، وفي حال وجد أي صيدلي أو صاحب مستودع عام أو مستورد يسعّر على هواه، فهو حتماً معرّض للملاحقة من قبل وزارة الصحة”.