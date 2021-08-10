لبنان | شماس: حلان لأزمة المحروقات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 10:17 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2021 9:11 صباحًا

اعتبر عضو تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس “أننا أمام حلّين لأزمة المحروقات، إما رفع الدعم أو الاتجاه إلى سحب سلفة جديدة من احتياطي مصرف لبنان لتأمين المزيد من الكميات لكهرباء لبنان في الفترة المقبلة”.

وتوقّع شماس في حديث إلى “صوت كل لبنان”، “أن يصل سعر صفيحة البنزين في حال اتخاذ القرار برفع الدعم إلى حوالى 12.5 دولاراً والمازوت 12 دولاراً وكذلك سيرتفع سعر قارورة الغاز بحسب سعر الصرف في السوق الموازية”.

وأرجع شماس سبب الشح في مادة المازوت إلى “التقنين المتزايد في التيار الكهربائي ما يُشكّل ضغطاً على المولّدات”، منبّهاً إلى أن “سلفة مجلس النواب شارفت على النهاية في ظل زيادة الطلب على المادّة فيما مصرف لبنان غير قادر على تغطية هذه الزيادة”، داعياً إلى “وضع خطة وبرنامج واضح للخروج من الأزمة”.

وقال: “إن القطاعات الإنتاجية مستعدة لشراء المازوت غير المدعوم لكن المواطن سيقع ضحية هذا الأمر”. وشدد على أن “قرار رفع الدعم لا يمكن أن يُتخذ من دون خطة دعم للعائلات المحتاجة”.