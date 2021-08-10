لبنان | ميقاتي في بعبدا غداً.. تقدّم حكومي بطيء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

يزور الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا بعد ظهر غد، حيث يلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاستكمال البحث في تشكيل الحكومة وتذليل العقبات.

وتكشف اوساط مطلعة لـ”المركزية” عن اتصالات مكثفة جرت في اليومين الماضيين لتدوير الزوايا والانتقال الى خطوات متقدمة للتشكيل بعد بروز اعتراض من قبل فريق العهد على الاسم المختار لوزارة المال.

وتقر الاوساط بوجود ايجابية وبأن البحث يحرز تقدمًا بطيئا انطلاقا من رغبة مشتركة في تأليف حكومة.