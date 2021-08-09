لبنان | المساعدون القضائيون مستمرون باعتكافهم طيلة شهر آب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المساعدين القضائيين في قصور العدل كافة بيانٌ جاء فيه:

“حيث أن الأزمات على الصعد كافة أفقدت مقومات الحياة، وحيث أن الجوع والمرض يستفحلان في وطننا لدرجة أن المواطن بشكل عام والمساعد القضائي بشكل خاص لم يعد يستطيع أن يؤمن حاجاته اليومية، وحيث أن المساعدين القضائيين يكافحون كي يجدوا حلولا تمكنهم من الإستمرار بالحد الأدنى من العيش، مع العلم أنهم فقدوا حتى الحد الأدنى من رواتبهم، وحيث أن القيمين غير مبالين بأبسط الحقوق المعيشية، وحيث أن التنقل الى العمل أصبح يشكل عبئا كبيرا على كاهل الموظف بسبب فقدان مادة البنزين وثمنها الباهظ، بناء عليه يعلن المساعدون القضائيون الآتي:

– الإستمرار بالإعتكاف عن العمل طيلة شهر آب.

– تقليص حضور الموظفين الى أماكن عملهم، بحيث يتواجد موظف واحد أو إثنان على الأكثر لتأمين حسن سير العمل فيما خص المهل القانونية والموقوفين والأمور الطارئة فقط، ونعتذر عن أي مراجعة كانت أو جلسات غير ما ذكر، على أن ينسَّق العمل من خلال رئيس القلم وفقا لما تقتضيه الحاجة”.