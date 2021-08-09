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لبنان | الجيش يوقف متَهمَين بجريمتَيْ الضنية والبداوي

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات
توقيف مطلوبين

توقيف مطلوبين

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 9 / 8 / 2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة بخعون – الضنية المدعو (هـ.ع) لاقدامه على قتل المواطن محمد عبد الرزاق عبيد على خلفية تعبئة مادة البنزين داخل إحدى محطات المحروقات.

كما أوقفت دورية أخرى في محلة البداوي – طرابلس المدعو (ي.ر) لاقدامه على قتل كل من حسين حسن وعلاء أحمد أثناء مرورهما على متن دراجة نارية، بسبب خلافات سابقة.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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