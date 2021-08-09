لبنان | الجيش يوقف متَهمَين بجريمتَيْ الضنية والبداوي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات
توقيف مطلوبين
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
“بتاريخ 9 / 8 / 2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة بخعون – الضنية المدعو (هـ.ع) لاقدامه على قتل المواطن محمد عبد الرزاق عبيد على خلفية تعبئة مادة البنزين داخل إحدى محطات المحروقات.
كما أوقفت دورية أخرى في محلة البداوي – طرابلس المدعو (ي.ر) لاقدامه على قتل كل من حسين حسن وعلاء أحمد أثناء مرورهما على متن دراجة نارية، بسبب خلافات سابقة.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.