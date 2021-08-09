لبنان | زحلة نحو العتمة الشاملة خلال 48 ساعة!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 3 دقائق

صدر عن شركة كهرباء زحلة البيان الآتي:

إن شركة كهرباء زحلة، وبعد استنزاف كل مخزونها من المازوت تأسف أنه ورغم كل الجهود التي تبذل واستعداد الشركة للتعاون مع جميع الموردين، إلّا أن تأمين المازوت أصبح مستحيلاً ولا يوجد بوادر لحلّ قريب.

وتطالب الشركة رئاسة الجمهورية والحكومة وجميع المعنيين بهذا الملف التدّخل فوراً لتأمين المازوت لأننا سنصل مرغمين الى انقطاع كلّي وشامل للكهرباء في غضون ٤٨ ساعة وستكون الشركة ومشتركيها ضحايا التقاعس واللامبالاة ككل لبنان واللبنانيين، وبعد ٧ سنوات من التغذية المستدامة ستغرق مدينة زحلة و١٦ بلدة مجاورة، أي ٣٠٠،٠٠٠ مواطن، في العتمة الشاملة، ما يترك تداعيات لا يمكن لاحد تحمل عواقبها.