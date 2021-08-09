لبنان | واشنطن تفرض عقوبات على “حزب الله” وكيانات سورية وعراقية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 28 دقيقة

آخر تحديث: 9 - أغسطس - 2021 8:05 مساءً

فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على كيانات سورية ولبنانية وعراقية وأخرى من روسيا وكوريا الشمالية، لخرقها حظر أسلحة الدمار الشامل.

وتم إدراج حركة “عصائب أهل الحق” العسكرية التي تشكل جزءا من القوات الموالية للحكومة في العراق، وجماعة “كتائب حزب الله” الموالية لإيران، وحزب الله اللبناني، وشركتين تجاريتين من سوريا على القائمة السوداء.

ووفقا لمستند نشرته الخارجية فقد دخلت العقوبات حيز التنفيذ في التاسع والعشرين من الشهر الماضي.

كما فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على مؤسسة البحث والإنتاج “بولسار”، وشركة تأجير الطائرات “غرين لايت موسكو” و”آسيا إنفست” الروسية، حيث ترى واشنطن أنها تنتهك التشريعات الأمريكية التي تحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل فيما يتعلق بالعراق وكوريا الشمالية وسوريا والولايات المتحدة.

وأفادت بأن العقوبات سارية لمدة عامين ولكن هذه المرة يمكن تخفيفها أو إنهاؤها من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أضافت خمسة متشددين إلى قائمتها الخاصة بالإرهاب العالمي، قبل أيام، مما يقضى بالضرورة حجب أي ممتلكات أو مصالح لهم في الولايات المتحدة.

كما أدرجت الولايات المتحدة على القائمة السوداء، الأسبوع الماضي، 8 أفراد و10 كيانات سورية، في إجراءات منفصلة تم اتخاذها الأربعاء، لمكافحة الإرهاب، وأخرى متعلقة بسوريا، تشمل فروع للمخابرات العامة والعسكرية السورية.