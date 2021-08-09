لبنان | في صيدا.. تحركات وقطع طرقات احتجاجاً على توقف المولدات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

نفذ مواطنون غاضبون وناشطون في الحراك، وقفة احتجاجية أمام بلدية صيدا عند ساحة النجمة، احتجاجا على توقف المولدات بسبب نفاد مادة المازوت، ما أدى الى قطع السير في المكان. ورفع المحتجون لافتات تطالب البلدية بحل ازمة المازوت، لان الوضع لم يعد يحتمل في المدينة، مع ما يتم الحاقه من ضرر على مجمل المصالح والمؤسسات.

ورفع المحتجون عند بوابة البلدية أكياس لحوم فسدت في برادات المواطنين، نتيجة انقطاع الكهرباء واشتراكات المولدات في رسالة الى الضرر الكبير الذي يلحق المواطن في معيشته ولقمة عيشه.

وفي محلة الهلالية، عمد مواطنون الى قطع الطريق بسياراتهم، للسبب نفسه، فيما علت الصرخات المطالبة المعنيين والدولة بإيجاد حل سريع لهذه الازمة، بخاصة أن الاهالي باتوا يشعرون في منطقة صيدا بغبن يلحق بهم نتيجة عدم التساوي بتوزيع ساعات التغذية بالكهرباء بينها وبين مناطق قريبة أخرى.