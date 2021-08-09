اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | مديرية المخابرات توقف مطلوبين في منطقتي الغبيري والهرمل.. إليكم التفاصيل

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

مخابرات الجيش

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الغبيري، الفلسطيني (ع.ح) الصادرة بحقه عدة مذكرات توقيف بجرائم الانتماء إلى تنظيمات ارهابية، تشكيل عصابة فرض خوات وسرقة المواطنين وسلبهم، وشراء مسروقات، اطلاق النار في تواريخ مختلفة وافتعال مشاكل، محاولة قتل، تجارة سلاح، ترويج مخدرات وتعاطيها.

كما أوقفت دورية اخرى من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل-البقاع كلاً من (ع.خ) و(م.ع) لاقدامهما على ترويج المخدرات، وضبطت بحوزتهما كمية متنوعة منها (كوكايين، حبوب كبتاغون، باز، حشيشة الكيف).

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق باشراف القضاء المختص.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا