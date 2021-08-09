لبنان | جورج البراكس: رفع الدعم يجب أن يقابله إعطاء شيء للمواطن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

نفى عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في بيان، “ان يكون هناك قرار برفع الدعم عن المحروقات”، مشيرا الى أن “هذا القرار لديه ارتدادات سلبية ولا يمكن أن يتم بين ليلة وضحاها”، ومتسائلا “من أخذ القرار برفع الدعم، مصرف لبنان أم السلطة السياسية أم رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة”.

واعتبر ان “أمرا كهذا يستوجب قرارا سياسيا كبيرا بالتوافق بين السلطة والمصرف المركزي”.

وأشار الى أن “مصرف لبنان أعطى موافقات مسبقة لبواخر موجودة في عرض البحر”، آملا “ان يعطي موافقات لبواخر أخرى آتية”.

وأكد ان “قرار رفع الدعم يجب ان يقابله اعطاء شيء للمواطن حتى يستطيع تحمل اعباء ارتفاع سعر المحروقات”.