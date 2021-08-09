لبنان | جعجع: بالله عليكم دبروا أمركم ولكن..

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 8 دقائق

غرّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على تويتر:

“ثلاثة مواطنين لبنانيين قتلى اليوم على محطات الوقود في الشمال، هل هناك من جريمة أبشع من ذلك؟ إن رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وحكومة تصريف الأعمال هم مسؤولون عما وصل إليه اللبنانيون في يومياتهم الحالية.”

وأضاف: “منذ سنة ونصف وحتى الآن هدرت أمام أعينهم بحجة الدعم مليارات ضائعة من الدولارات ذهبت إما تهريبا إلى سوريا، أو تنفيعا لبعض كبار التجار والمستوردين، أو هدرا بدعم أعمى، ولم يحرِّك أحد منهم ساكنا حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه.”

وقال: “إن المليارات التي هدرت كانت لتكفي العائلات المحتاجة في لبنان أقله للسنوات الخمس القادمة، وحتى بعد أن وصلنا إلى هذه النقطة فهم يحجمون عن اتخاذ اي قرار، ولا يسعون للحصول على مساعدات او هبات او قروض خارجية معينة للإكمال بالدعم المرشّد من جهة ولا يعملون على رفع الدعم من جهة أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى تفريغ السوق اللبناني من الكثير من المواد الأولية التي يحتاجها المواطن يوميا من الدواء والبنزين والمازوت، إلى غيرها من الاحتياجات.”

وأردف جعجع: “بالله عليكم إما تدبروا أمركم، ولكن خارج الاحتياطي الإلزامي الذي هو ملك للناس، وإما إرفعوا الدعم ولا تتركوا المواطنين اللبنانيين يموتون يوميا على محطات الوقود ومستودعات المازوت والصيدليات.”