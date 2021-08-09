لبنان | عدوان: حزب الله يجب أن يتأقلم مع متطلبات الدولة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعتبر النائب جورج عدوان ان: “صرف النّظر عن ملفّ انفجار المرفأ مستحيل والطريقة الوحيدة لذلك هي أن يعرف اللبنانيون الحقيقة ليتمكّنوا من الاستمرار بحياتهم”.

وقال في حديث تلفزيوني: “حزب الله يجب أن يتأقلم مع متطلبات الدولة والوطن”

وأضاف: “الموحدون الدروز يتصرفون بحكمة ومسؤولية، إنما الحكمة والمسؤولية لا تخدم دائماً إن لم يأخذ الأخر بعين الاعتبار أنه ليس بمفرده”

وأشار عدوان الى أن: “جوهر المشكلة أنّ الدولة ليست المسيطرة وعندما تعجز عن الدفاع عن مواطنيها يضطرّون للدفاع عن أنفسهم و”الناس وصلوا على محلّ كفروا بكلّ شي”

ولفت الى أن: “لبنان مؤلف من مجتمعات ومن تعددية، وهذه قوته، ولا يمكن لأي فريق أن يسيطر على كل اللبنانيين”

وأكّد عدوان أن: “أي استراتيجية دفاعية لا تضع أي سلاح في لبنان تحت استراتيجية الدولة ولا تضع قرار الحرب والسلم بيد الدولة، هي مضيعة وقت”