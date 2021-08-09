لبنان | البنزين والمازوت نحو رفع الدعم والاجتماع حاسم غدا!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 35 دقيقة

آخر تحديث: 9 - أغسطس - 2021 1:33 مساءً

أفادت معلومات صحافية أنّ اجتماعاً سيُعقد غداً الثلاثاء ويجمع نائبة رئيس الحكومة زينة عكر والوزيرين ريمون غجر وراوول نعمة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ويُخصّص لمسألة رفع الدعم عن البنزين والمازوت.

وتشير معلومات موقعنا الى أنّ التوجّه هو لرفع الدعم عن البنزين وتحرير سعره وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، أي تصبح صفيحة البنزين بما يوازي 20 دولاراً أميركيّاً بالليرة اللبنانيّة.

ومن الاقتراحات المتداولة على هذا الصعيد إنشاء منصّة شبيهة بتلك التي اعتمدت في فترة الإقفال بسبب كورونا، تتيح لكلّ صاحب سيّارة مسجّلة ومسدّدة رسومها أن يحدّد موعداً عبرها للاستفادة عبر المحطات المرخّصة من 4 صفائح بنزين بسعر مدعوم. أمّا الكميّة التي تزيد عن ذلك فسيكون مرغماً على شرائها بسعر غير مدعوم.

أمّا على صعيد المازوت فالتوجّه هو لاستثناء المستشفيات والأفران من رفع الدعم لتجنّب رفع سعر الخبز ومشتقاته والطبابة. كذلك، هناك نقاش حول إمكانيّة شمول المولدات بالدعم، وعددها حوالى 3500 في لبنان، في حين يعارض البعض هذا الخيار كي لا يتحوّل بعض أصحاب المولدات الى تجّار مازوت في السوق السوداء، وهو ما يحصل اليوم.