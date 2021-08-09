لبنان | قتيل بانقلاب سيارة في فيطرون

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفاد مندوب “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن المواطن ع. ق. ش. (مواليد العام 1969) من حراجل في كسروان، توفي صباح اليوم نتيجة انحراف سيارته رباعية الدفع من نوع “دايهاتسو تيريوس”، رصاصية اللون رقمها 683881 / ج، على طريق عام فيطرون في كسروان، وانقلابها في منحدر مما أدى إلى وفاته على الفور.

وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحادث، ونقل عناصر الدفاع المدني الجثة إلى مستشفى سان جورج في عجلتون.