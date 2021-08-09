لبنان | الأفران مهددة بالإقفال.. أمنوا المازوت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

وصلت أزمة المازوت إلى ذروتها في الأيّام الأخيرة، وزاد تقنين مصرف لبنان في فتح الاعتمادات اللازمة، وباتت الأفران والمستشفيات مهددة بالتوقف عن العمل لأنّ المازوت مادة ضرورية لتشغيل مولداتهم الخاصة بعد التقنين القاسي في انتاج الطاقة.

وجدت المديرية العامة للنفط حلاً موقتاً للمستشفيات مساء أمس، وأعلنت أنّ منشأتي النفط في الزهراني وطرابلس ستوزعان مازوت للمستشفيات اليوم رغم أنّه عطلة رسمية بمناسبة عيد السنة الهجرية.

جاء ذلك بعد تصريح نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ”النهار” أنّ “6 مستشفيات مهددة بالاقفال في الساعات القليلة الآتية في حال لم تنجح محاولات تأمين المازوت”.

أكّد رئيس نقابة أصحاب صناعة الخبز أنطوان سيف لـ”النهار” أنّ “أزمة المازوت مستمرة في الأفران، ونتواصل بشكل دائم مع وزير الاقتصاد والتجارة الذي أبلغنا أنّ المنشآت مقفلة اليوم”.

وتابع سيف أنّ “الأفران ستراجع المديرية العامة للنفط للعمل على تأمين المازوت لها اليوم رغم العطلة أسوة بالمستشفيات”.

وشدد سيف أنّ “وضع الأفران سيّئ للغاية، وعدد كبير من الأفران مهدد بالإقفال بسبب أزمة المازوت”.