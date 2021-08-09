لبنان | 10 أيام قبل أزمة الغاز.. “ما بقى عنا دولة”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 9 - أغسطس - 2021 11:08 صباحًا

أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا أن الوضع صعب بشأن أزمة المازوت والدولة والمسؤولون لم يحركوا ساكناً.. “ما بقى عنا دولة”.

وقال أبو شقرا في حديث تلفزيوني: “لن نستطيع أن نتحمل أكثر وإذا كنت تريدون رفع الدعم فارفعوه”.

وناشد رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر والمسؤولين لتأمين المازوت بأسرع وقت ممكن،

وأسف أن المسؤولين غير واعيين عما يحصل في بلدنا الحبيب لبنان.

وأفاد أبو شقرا بان الغاز مؤمن لمدة 10 أيام فقط واذا لم يتم حل الموضوع سندخل بأزمة جديدة.