لبنان | أزمة المحروقات تشتد.. 3 ضحايا أمام المحطات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 23 دقيقة

على وقع اشتداد أزمة البنزين يوماً بعد يوم، سقط اليوم الإثنين 3 ضحايا بسبب الخلافات المتزايدة أمام محطات المحروقات.

فقد قتل شخصان هما “ح. ج.” و “ع.أ.”، بسبب إشكال وقع في البداوي، إمتد لاحقاً إلى محلة باب التبانة في طرابلس، تخلله إطلاق نار من سلاح فردي وإلقاء قنبلة، على خلفية بيع مادة البنزين وشرائها.

هذا وقتل “م.ع” في إشكال وقع أمام محطة في بلدة بخعون ـ الضنية، تطور إلى تضارب بالأيدي والسكاكين وإطلاق نار من سلاح حربي، بسبب خلاف على تعبئة الوقود. ونقل “م.ع.” من قبل الأهالي إلى مركز العائلة الطبي في زغرتا، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه.