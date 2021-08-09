لبنان | إحباط محاولة تهريب مادّة الـ”كريستال ماث” المخدّرة عبر المطار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 27 دقيقة

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار مكافحة تهريب المخدّرات، التي يتابعها مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية، ونتيجةً لمعلومات توافرت عن قيام أشخاص عدّة بالتحضير لعملية تهريب كميّة منها عبر إحدى شركات الشّحن، تمكّنت قوّة من المكتب المذكور، بتاريخ 26-7-2021، من ضبط حوالي /1,6/ كلغ. من مادّة “الكريستال مث” المخدّرة، مخبّأة بطريقة احترافية في داخل فلاتر للمياه.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة ومن خلال المتابعة وعمليات رصد وتعقّب، توصل المكتب الى تحديد هويّات أفراد الشّبكة، وتوقيف أحدهم بتاريخ 27-7-2021، ويُدعى:

– ج. س. (من مواليد عام ١٩٩٦، سوري)

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.