لبنان | دولار السوق السوداء يحلّق مجدداً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 38 دقيقة

افتتحت دولار السوق السوداء صباح اليوم الإثنين بارتفاع ملحوظ بعد انخفاض كبير في عطلة نهاية الأسبوع.

وترامح الدولار ما بين 20280 – 20330 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.

وسجل سعر الدولار في السوق الموازية تراجعاً “طفيفاً” مساء أمس الأحد، إذ بلغ 20225 ليرة لبنانية للمبيع و 20275 ليرة لبنانية للشراء.

وبدأ الدولار موجة صعود جديدة بعد أن تراجع في الأسبوع الماضي، على وقع بعض التفاؤل من ظهور بوادر على تشكيل حكومة جديدة في البلاد برئاسة رجل الأعمال اللبناني الملياردير نجيب ميقاتي، بدل حكومة تسيير الأعمال الحالية.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.