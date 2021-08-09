لبنان | الحواط: الراعي رجل وطني ومواقفه تمثل كل لبناني شريف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رجل وطني ومواقفه تمثلنا وتمثل كل لبناني شريف.

وقال عبر “تويتر”: “أوقفوا مبدأ الترهيب لأنه لن يسكتنا. لبنان الجديد آتٍ بدولته الواحدة وجيشه الواحد”.

يذكر أنه شنّت مجموعة ناشطين مؤيّدين لحزب الله حملةً عنيفة على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المواقف التي أطلقها في عظته الأحد.

وبدوره، اصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيانا جاء فيه: “يصر مرة تلو الأخرى على التعامي عن الحق في الصراع مع العدو الإسرائيلي، وكأن بلادنا اختارت طوعا الوقوع تحت نير الظلم والاحتلال والتهجير منذ قرن حتى الآن. يتعامى الراعي عن مئات المجازر والاعتداءات المتكررة من قبل العدو ويضع الحجة على من حمل السلاح لرفع الظلم وتحرير أرضه من رجس عصابات الاستيطان والاقتلاع وتزوير التاريخ والدين”.

وقال: “يتعامى الراعي عن مسيرة طويلة من الطغيان على أرضنا ومواردنا ومحاولات فرض الاستسلام علينا، ويتناسى قول السيد المسيح في وجه الكتبة والفريسيين أيها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل (متى 23:24) إن إغفال الظلم وغض النظر المتكرر عن الحق، يبشر بمآرب خطيرة. فلا الهدنة مع العدو أتت بحماية للبنان، ولا الحياد خيار أصحاب الحق، بل خيار المستسلمين. وبلا شك، فإن رعاية الفساد والتنعم بالمغانم بينما تئن الرعية تحت نير الجوع والعوز، لا تنقذ البلاد من نير التبعية، ولا الاستثمار بدماء أبرياء المرفأ يعيد للبنان دوره وحيوته. بل قوته، وقوته فقط هي السبيل الوحيد لاستعادة السيادة والدور والوصول إلى التطور والرقي”.