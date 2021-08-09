لبنان | حسن يكشف عن سبب أزمة الدواء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

شدد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على “ضرورة إبعاد الموضوع الصحي عن التجاذب السياسي ومزاجية القرارات”، مؤكدا ان “اللعب بصحة المواطن يرتقي إلى حد ارتكاب مجزرة”.

وأكد حسن في حديث تلفزيوني أن “السبب الأساس في أزمة الدواء يكمن في التحويلات المالية”.

وكشف عن أنه وجه كتابا إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، طالباً فيه “إلزام المصرف المركزي والشركات المستوردة تحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية والقانونية والإيفاء بالتزاماتها لحل هذه الأزمة وعدم تعريض النظام الصحي في لبنان للخطر الشديد”.