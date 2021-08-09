لبنان | بداية أسبوع صيفية اعتيادية.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

يؤثر طقس صيفي اعتيادي حالياً على لبنان والحرارة تتمحور حول المعدلات الموسمية فيما الأجواء تكون مشمسة تتحول الى غائمة جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال تساقط رذاذ محلي خاصة شمالاً.

في التفاصيل:

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و٣٢ درجة بقاعا بين ١٨ و٣٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و٢٧ درجة

٢- الجو: قليل السحب يتحول غائم جزئياً

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

الثلاثاء: طقس صيفي معتاد مع استقرار الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة ، من ١٧ الى ٣٤ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س

الاربعاء: طقس صيفي معتاد مع استقرار الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة ، من ١٧ الى ٣٤ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س.

ؤثر طقس صيفي اعتيادي حاليا على لبنان والحرارة تتمحور حول المعدلات الموسمية فيما الأجواء تكون مشمسة تتحول الى غائمة جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال تساقط رذاذ محلي خاصة شمالاً.

في التفاصيل:

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٨ و ٣٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٧ درجة

٢- الجو : قليل السحب يتحول غائم جزئياً

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪

٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

الثلاثاء: طقس صيفي معتاد مع استقرار الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة ، من ١٧ الى ٣٤ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س

الاربعاء: طقس صيفي معتاد مع استقرار الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة ، من ١٧ الى ٣٤ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س.