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لبنان | بداية أسبوع صيفية اعتيادية.. إليكم التفاصيل

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

توقعات الطقس

يؤثر طقس صيفي اعتيادي حالياً على لبنان والحرارة تتمحور حول المعدلات الموسمية فيما الأجواء تكون مشمسة تتحول الى غائمة جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال تساقط رذاذ محلي خاصة شمالاً.

في التفاصيل:

الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و٣٢ درجة بقاعا بين ١٨ و٣٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و٢٧ درجة
٢- الجو: قليل السحب يتحول غائم جزئياً
٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

الثلاثاء: طقس صيفي معتاد مع استقرار الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة ، من ١٧ الى ٣٤ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س

الاربعاء: طقس صيفي معتاد مع استقرار الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة ، من ١٧ الى ٣٤ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س.
ؤثر طقس صيفي اعتيادي حاليا على لبنان والحرارة تتمحور حول المعدلات الموسمية فيما الأجواء تكون مشمسة تتحول الى غائمة جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال تساقط رذاذ محلي خاصة شمالاً.

في التفاصيل:
الاثنين:
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٥ و ٣٢ درجة بقاعا بين ١٨ و ٣٤ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ١٩ و ٢٧ درجة
٢- الجو : قليل السحب يتحول غائم جزئياً
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٦٠ – ٨٠٪
٥- الضغط الجوي ١٠١٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة

الثلاثاء: طقس صيفي معتاد مع استقرار الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة ، من ١٧ الى ٣٤ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س

الاربعاء: طقس صيفي معتاد مع استقرار الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٥ و ٣٢ درجة ، من ١٧ الى ٣٤ درجة بقاعا و من ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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