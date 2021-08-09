لبنان | دياب معايداً بالسنة الهجرية: لتكن مناسبة للتكاتف

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 9 - أغسطس - 2021 8:51 صباحًا

عايد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اللبنانيين بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية داعياً لأن تكون هذه المناسبة محطة لوقفة تكاتف وطنية.

وصدر عن دياب البيان التالي:

“تحلّ رأس السنة الهجرية، ولبنان يمرّ بأزمة وطنية عميقة تنعكس مشكلات اجتماعية ومعيشية وحياتية واقتصادية ومالية يدفع اللبنانيون ثمنها.

إني أدعو إلى أن تكون هذه المناسبة محطة لوقفة تكاتف وطنية …

في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ لبنان، بما يؤدي إلى نجاح الجهود لتشكيل حكومة قادرة على التعامل مع الأزمة العميقة في البلد.

أتمنى أن يعيد الله هذه المناسبة على اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً وقد خرج لبنان من محنته الصعبة”.