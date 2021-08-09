لبنان | أكرم شهيب: الخطورة تكمن في سرعة الدمار لمقومات الدولة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:20 صباحاً - منذ ساعتين

أكّد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب أكرم شهيّب أنه “وسط عتمة العهد يبقى الجيش والمؤسسات الأمنية ضوء للنور والأمل للشعب اللبناني ليبقى لنا الدرع بوجه الفوضى الداخلية والاعتداءات الخارجية”.

وسأل في تصريح لـ”الأنباء” الكويتية: “ماذا بعد ولاية الرئيس ميشال عون؟ وما وضع الصهر المدلل على حساب كرامة اللبنانيين والمؤسسات والقوانين والدستور”؟!

معتبراً أن “الخطورة تكمن في سرعة الدمار لمقومات الدولة والبنية الأساسية لها ولمؤسسات الكهرباء والمياه والاتصالات فمن يتحمل مسؤولية دمار الدولة وأسسها؟”

وأضاف: “رغم الدعم الخارجي ومغرياته من اجل الوصول الى حكومة لكن لدى عهد العتمة “فالج لا تعالج”، ومشكورة الدول لحرصها على الشعب اللبناني والجيش، لكن استمرار الحالة الفلتانية على الحدود وتدمير المؤسسات تحت شعار المشاركة ووحدة المعايير وحقوق المذاهب فلن تحمي البلد”.