لبنان | كريم جبارة: لم يدخل أي دواء إلى لبنان منذ 3 أشهر!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 48 دقيقة

اشار نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة الى ان الاستيراد متوقف تماماً ولم يدخل أي دواء إلى لبنان منذ 3 اشهر اي منذ 7 ايار الماضي، ويجب إعادة عملية التصدير وأصبح اليوم هناك دواء مدعوم ودواء غير مدعوم.

وكشف جبارة في حديث تلفزيوني، بانه لا يمكن للمستورد الاستيراد بدون الموافقة المسبقة من مصرف لبنان. ولفت الى انه يجب على مصرف لبنان اعطاء الموافقة المسبقة لاستيراد على الأقل أدوية السرطان.

واوضح بان هناك ديون للشركات الاجنبية، ويجب اعادة الثقة في هذا الاطار. ودعا الحكومة الى ايجاد حل لهذا الموضوع، والسؤال اليوم لماذا لا يتم فتح اعتمادات لملف الدواء على غرار ملف المحروقات.