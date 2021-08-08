لبنان | فريد هيكل الخازن: ندين بشدة أي تعرّض لبكركي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ 56 دقيقة

أدان النائب فريد هيكل الخازن الحملات المسيئة التي تطال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والتي تستهدف بكركي.

واعتبر الخازن في بيان ان “بكركي لها مواقفها وهي ليست طرفا سياسيا بل صرحا وطنيا والأجدى ان يتم التعاطي معها على هذا الاساس بمعزل أكان موقفها يعجب البعض ولا يعجب البعض الآخر.”

واهاب الخازن “بهذه الاصوات لكي تبقى ملتزمة بالاخلاقية، فالاعتراض شيءٌ والتطاول على بكركي بعبارات السوء شيء اخر، فالبطريركية ليس لها من هدف شخصي في مواقفها ولا خلفيات ذات مآرب خاصة، وهي التي لطالما دافعت عن حق كل الاطراف اللبنانية، لذلك ندين بشدة اي تعرّض لها ونرفض المساس بموقع يجسّد كرامتنا وتاريخنا، هذا الموقع الذي أعطي له مجد لبنان.”