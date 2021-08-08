لبنان | إلياس حنكش: مصلحة لبنان تقتضي أن نكون على الحياد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

رأى رئيس إقليم المتن الكتائبي النائب المستقيل إلياس حنكش ان المسؤول عن حماية اللبنانيين هو الجيش فقط وليس اي ميليشيا او حزب مسلح ولا غيرهما لا نعرف في أي وقت وعلى أي جبهة يشعلون الحرب.

حنكش وفي مداخلة عبر الجديد شدد على ان مصلحة لبنان تقتضي ان نكون على الحياد وذلك لتحييد لبنان عن كل الصراعات لاسيما انه “عندما تتفق الدول الكبرى تتفق على حساب مصالح الشعوب”.

وأكد أننا لن نقبل فوق كل المشاكل التي نعاني منها ان نزجّ أنفسنا بصراعات لا تفيد لبنان بل وتذهب به الى مزيد من التدهور والدمار.