لبنان | مصادر أمنية إسرائيلية: أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من أيام قتال!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد، عن مصدر أمني قوله إنه بعد التصعيد الأخير على الحدود مع لبنان “أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من أيام قتال”، معرباً عن قلقه من الوضع في لبنان، بحسب ما ذكرت وكالة “الشرق للأخبار”.

وأشار المصدر إلى أنه “بات هناك إدراك أنه تم فتح جبهة على الحدود”، لكنه زعم أنه “لا نية لإسرائيل في التصعيد، ولكنها لن تسلّم باستمرار إطلاق النار من لبنان وهي مستعدة لكل السيناريوهات”.

إلى ذلك، كشفت الهيئة أن “حالة التأهب على امتداد الحدود مع لبنان مستمرة”.

وسبق أن أطلق “حزب الله”، الجمعة الماضية، عشرات الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية، في تصعيد وصفته الأمم المتحدة بأنه “خطير”، وردت عليه إسرائيل بقصف مدفعي على لبنان.

وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي أنه شنّ أولى ضرباته الجوية على لبنان منذ سنوات، مؤكداً استهداف مواقع أطلقت منها صواريخ في جنوب لبنان.

وكانت هذه الغارات الأولى على لبنان منذ حرب تموز 2006 بين “حزب الله” وجيش العدو، باستثناء ضربات جوية على منطقة حدودية بين لبنان وسوريا وإسرائيل في 2014.