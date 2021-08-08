لبنان | كم سجل دولار السوق السوداء مساء الأحد؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

سجل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم الاحد، ما بين 20250 و20300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 20175 و20225 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبدأ الدولار موجة صعود جديدة بعد أن تراجع في الأسبوع الماضي، على وقع بعض التفاؤل من ظهور بوادر على تشكيل حكومة جديدة في البلاد برئاسة رجل الأعمال اللبناني الملياردير نجيب ميقاتي، بدل حكومة تسيير الأعمال الحالية.

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة، ومعمول به حتى اليوم.

في المقابل، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.