لبنان | قيادة الجيش: خرق جوي إسرائيلي مقابل خلدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 07:23 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2021 7:31 مساءً

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 7/8/2021 الساعة 7.55 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة خلدة، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13.20 من فوق البحر مقابل بلدة الدامور. تتم متابعة موضوع الخرق، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.