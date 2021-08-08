اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | قيادة الجيش: خرق جوي إسرائيلي مقابل خلدة

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 07:23 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2021 7:31 مساءً

خروقات جوية لطيران العدو الإسرائيلي

أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 7/8/2021 الساعة 7.55 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل بلدة خلدة، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13.20 من فوق البحر مقابل بلدة الدامور. تتم متابعة موضوع الخرق، بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا