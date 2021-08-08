لبنان | إسرائيل: حزب الله يستخفّ بسيادة لبنان والقرارات الدولية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 07:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

غرّد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه عبر “تويتر” كاتباً:

“أطلق المدعو علي كجك الصواريخ بالقرب من القرية الدرزية لتوريطها مثل جولاته الحدودية الهادفة الى توريط الدولة اللبنانية، وهذا دليل آخر لاستخفاف الحزب الإرهابي بسيادة لبنان، والطوائف اللبنانية والقرارات الدولية”.

وقال في تغريدة أخرى:

“هذا هو المدعو علي كجك مخرب حزب الله الذي أطلق الصواريخ على المناطق المفتوحة في إسرائيل يوم الجمعة وضبط في شويا، علي كان قرب الحدود الاسرائيلية قبل فترة بلباس مدني كعادة ‘مخربي’ حزب الله يرتدون الزي المدني ليخرقوا القرارات الدولية التي تلزم الدولة اللبنانية”.