لبنان | بالصورة.. رصاص طائش كاد أن يودي بحياة أفراد عائلة في عين الذهب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

نجت عائلة احمد عمر علوش في بلدة عين الذهب بأعجوبة، اثر سقوط رصاص طائش اطلق ابتهاجا في عرس في إحدى البلدات المجاورة.

واخترقت إحدى الرصاصات زجاج نافذة المنزل، فيما سقطت أخرى في الباحة الخارجية حيث كان يتجمع أفراد العائلة.

يشار الى أن عكار تدفع على الدوام ضريبة اطلاق النار العشوائي المتفلت وتذهب بنتيجته ضحايا بريئة، كانت آخرها الطفلة تيونا الصراف، وتتأذى ممتلكات.

وناشد الاهالي القوى الامنية “وضع حد لهذا التفلت الحاصل”.