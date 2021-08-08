لبنان | ضبط سيارتين مسروقتين على حاجز ضهر البيدر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 07:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

1- حوالي الساعة 23:30 من ليل يوم الخميس 5-8-2021، تخطت سيارة من نوع “كيا ريو”، حاجز ضهر البيدر في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقف عند عنصر التوجيه، فعمل بقية العناصر على وضع العوائق الحديدية (شوكة) أمامها، بهدف إيقافها، إلا أن سائقها تابع سيره، على الرغم من تلف إطاراتها نتيجة عبوره وتجاوزه العوائق.

جرى ضبط السيارة من قبل عناصر الحاجز المذكور، بعد مطاردتها على طريق ضهر البيدر، وقد تبين أنها سرقت بالتاريخ ذاته من محلة الجديدة.

أعيدت السيارة إلى مالكتها، التي لم تكن على علم بأمر سرقتها.

2- وفجر تاريخ 08/08/2021، أوقف عناصر حاجز ضهر البيدر سيارة من نوع “كيا ريو” يقودها المدعو (خ. خ. من مواليد عام 1989، لبناني) وبرفقته المدعوة (ف. ي. من مواليد عام 1990، لبنانية) التي تبين أنها مسروقة بالتاريخ ذاته من محلة الحدت. أعيدت السيارة إلى مالكها.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.