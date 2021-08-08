لبنان | جوفلكيان: عدنا لوتيرة التفشي الكبير في الشتاء الماضي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 9 دقائق

أكد رئيس قسم الامراض الرئوية في مستشفى الروم د. جورج جوفلكيان في مقابلة عبر مداخلة تلفزيونية أن “متحور دلتا يضرب الاطفال من عمر الاشهر وبدأ الفيروس يضرب رئتي الاطفال ولكن من دون مضاعفات خطرة”.

واعتبر جوفلكيان انه “عدنا الى الوتيرة السابقة المشابهة لفترة التفشي الكبير في الشتاء الماضي وعادت المستشفيات لتعاني من نقص في الاماكن”.

وأضاف “المراهقون هم خزان توزيع فيروس كورونا والفئة بين 50 و60 عام هي خزان تلقي العدوة”. وعن مضاعفات المتحور الجديد كما تطرق جوفلكيان الى موضوع اللقاحات وأكد أن “تأمين اللقاح لقسم كبير من المواطنين يساعد على التخفيف من انتشار الفيروس” واضاف “يمكن اعطاء لقاح “فايزر” من عمر 12 عام وما فوق”.