لبنان | جيري ماهر: لا حلول في ظل وجود “حزب الله” والأمور تتّجه إلى تصعيد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2021 4:26 مساءً

أكد المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري جيري ماهر أنّ “ما من حزب في العالم يمتلك السلاح ويُهدّد أمن البلاد ويكون سلاحه شرعيًّا، بل هذا السلاح يكون إرهابيًّا ولا فرق بينه وبين التنظيمات الإرهابية”.

واعتبر ماهر، في حديث إلى قناة “mtv”، أن “لا حلول في لبنان ولا مساعدات في ظلّ استمرار تمسّك “حزب الله” بسلاحه”، مشيرًا إلى أنّ “الأمور تتّجه إلى تصعيد أكبر حتى نزع السلاح”.

وتابع: “سلاح “حزب الله” ليس للدفاع عن لبنان، إنّما للدفاع عمَّن يقف خلفه في إيران، وعن مصالحها في المنطقة”، وسأل: “أين الانتصار في ظلّ ما يعيشه اللبنانيّون؟”، لافتًا إلى أنّ “هذا السلاح والمنظومة السياسيّة شركاء في قتل وتجويع اللبنانيين وسرقة خياراتهم”.