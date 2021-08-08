لبنان | غادر متجهاً إلى عمله ولم يعد.. هل تعرفون عنه شيئا؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

خلف محمد ادريس المشهداني (مواليد عام 2005، سوري)

الذي غادر حوالي الساعة 6,00 صباحاً بتاريخ 7-8-2021، منزل ذويه الكائن في محلّة جديتا طريق الوادي متجهًا إلى مركز عمله ولم يعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بمخفر شتورا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 542788-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.