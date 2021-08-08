لبنان | جمعية شركات الضمان تنظم حملة توعية.. هذه تفاصيلها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

كشف رئيس جمعية شركات الضمان ايلي نسناس في اليوم، عن “حملة توعية ستقوم بها الجمعية تشرح فيها الواجبات والحقوق بين شركات التأمين والمؤمنين وتفسر العقود بينهما، منطلقين من الإيمان بضرورة مساعدة المؤمنين وعدم تركهم للمجهول وتطبيق شركات التأمين مبدأ الاستمرارية والشفافية”.

وطالب “بوضع القيم الحقيقية بالنسبة إلى المتلكات والسيارات، والتقيد بالعقود الموقعة والاتفاق مع المستشفيات على دولار استشفائي منعا للفوضى في تسعيراتها وشطارة بعضها على حساب المؤمن”، معتبرا أن “الحل الأفضل باعتماد الدولار النقدي للبوليصة”.

وشدد على أن “شركات التأمين قامت وتقوم بواجباتها كاملة في إطار العقود المبرمة والقوانين المرعية الإجراء، مع العلم بأن شركات معيدي التأمين ليست جمعيات خيرية بل يهمها عدم الخسارة وهي تنتظر التقرير الرسمي لانفجار المرفأ لتعويض الأضرار”.