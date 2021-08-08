لبنان | الخازن لباسيل: “المال اللي انصرف على البواخر بيبني 5 مصانع جداد”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

رّد النائب فريد هيكل الخازن على كلام رئيس التيار “الوطنيّ الحرّ” جبران باسيل بالقول: “كذّب ثم كذّب ثم كذّب، بالآخر انت بتصدق كذبتك، بس منّك عارف انو ما حدا بقى يصدقك لا بالداخل ولا بالخارج”.

وأضاف عبر “تويتر”: “المال اللي انصرف على البواخر بيبني خمس مصانع جداد. يا ويلكم من الله”.

وأكد باسيل في وقت سابق أن “كل ساعة كهرباء عم تنقطع من المعامل عم تكلّف احتياطي الدولار 32 ٪ زيادة عن كلفتها من المولّدات الخاصة؛ وكل ساعة مولّد خاص بتكلّف المواطن عشرين مرّة اكتر من ساعة كهرباء الدولة”.

وقال في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، “كل لحظة عتمة وكل قرش زيادة عم يتكبّدوهم اللبنانيين هم برقبة النواب يلّي كذّبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل يلّي بحاجة لصيانة، والمصرف المركزي عم يرفض صرف دولارات من اموال كهرباء لبنان لشراء قطع الغيار. اعرفوا يا لبنانيي مين عم يعتّم عليكم”.