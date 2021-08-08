لبنان | احذروا.. مؤشر الحرائق لا يزال مرتفعاً في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، أن موجة الحر ستنحسر جزئيا اليوم وغدا الاثنين، لتعود الثلاثاء المقبل ولعدة أيام. ويبقى مؤشر الحرائق مرتفعاً في المناطق اللبنانية كافة”.

في هذا المجال، أعلنت الأرصاد الجوية أن الكتل الحارة تنحسر اليوم عن لبنان ليعود الطقس الى صيفي اعتيادي وتتمحور درجات الحرارة حول المعدلات الموسمية، فيما الأجواء تكون مشمسة وتتحول إلى غائمة جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال مع احتمال تساقط رذاذ محلي.

الاثنين: طقس صيفي معتاد مع انخفاض الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٦ و٣١ درجة، من ١٧ الى ٣٤ درجة بقاعا ومن ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س.

الثلاثاء: طقس صيفي معتاد مع انخفاض الحرارة والتي تتراوح ساحلا بين ٢٦ و٣١ درجة، من ١٧ الى ٣٤ درجة بقاعا ومن ١٩ الى ٢٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو قليل السحب يتحول غائم جزئيا مع احتمال رذاذ محلي فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة ٢٠-٤٥كم/س.