لبنان | المستشفيات مهددة بالعتمة خلال ساعات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

حذرت نقابة المستشفيات في لبنان أن عدد من المستشفيات ومنها جامعية مهددة بتوقف مولداتها خلال ساعات بسبب عدم توفر مادة المازوت لمولداتها. كما استغربت كيف أن هذه المادة تسلم “بالقطارة” إلى المستشفيات بينما هي تباع في السوق السوداء بشكل سافر ولا حسيب ولا رقيب.

وقالت، “رغم الجهود المشكورة من السيدة اورور فغالي مديرة منشآت النفط والسيد هادي الحسامي مدير مصفاة طرابلس والبعض من الشركات الخاصة فإن المشكلة بقيت قائمة وبشكل خطير يهدد حياة المرضى لا سيما مع موجة كورونا التي نشهدها مجدداً”.

وطالبت النقابة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بالتدخل فوراً، معتبرة أنه من غير الجائز أن تنقطع مادة المازوت عن المستشفيات في الوقت الذي نشهد إنقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي، وسألت: “من يستطيع أن يتحمل مسؤولية الموت المحتم الذي قد يصيب بعض المرضى؟”.

وقالت في البيان: “لم نسمع بدولة في العالم يحصل فيها هذا الأمر المعيب دون أن يهرع جميع المسؤولين إلى المعالجة. يجب فتح مصفاتي الزهراني وطرابلس ومستودعات الشركات الخاصة اليوم قبل غد وتسليم المازوت فوراً إلى المستشفيات بحالة طارئة دون التذرع بأنه يوم عطلة فالأمر لا يحتمل أي تأجيل لأي سبب كان ومن العار أن نصل إلى هذا الدرك من التخلف”.