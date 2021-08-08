لبنان | حرس بيروت يحبط محاولة سرقة في الأشرفية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

أحبط فوج حرس بيروت في منطقة الأشرفية محاولة سرقة اللوحة الشمسية لآلة عداد الوقوف “بارك ميتر”.

وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه حوالى الساعة 21:40 من تاريخ 7-8-2021 وخلال جولة لدورية من فوج حرس بيروت في منطقة الأشرفية – جادة الفرد النقاش، شاهد عناصرها أحد الأشخاص يحاول سرقة اللوحة الشمسية لآلة عداد الوقوف “بارك ميتر”، على الفور تم القبض عليه، وبعد التحقيق معه تبين انه لبناني الجنسية يدعى س.ح مواليد 1998، تم تسليمه مع المضبوطات والدراجة النارية التي كانت في حوزته الى المرجع المختص لاجراء المقتضى القانوني.