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لبنان | لبنان أمام مأزق صحي في أيلول؟

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ ساعتين

عاصم عراجي

كتب رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي عبر “تويتر”: “ارتفاع الاصابات اليومية بكورونا. النسبة الايجابية فوق ستة بالمئة. ازدياد مرضى العناية يوميآ، اقفال معظم اقسام ، هجرة التمريض، ونقص الأدوية، وانهيار الليرة، عدم تطبيق الإجراءات الوقائية”. وقال: “بشهر ايلول، احتمالية مأزق صحي أكبر”.

وطالب بتشكيل حكومة بسرعة تتواصل مع المؤسسات الدولية، لإنقاذ البلد.

يذكر أن وزارة الصحة العامة سجلت امس السبت 1593 إصابة جديدة بكورونا (1548 محلية و45 وافدة) ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 570098 و6 حالات وفاة، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للوفيات 7938.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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