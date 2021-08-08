لبنان | واكيم لباسيل: ما هذه الوقاحة؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 21 دقيقة

ردّ عضو تكتل الجمهورية القوية النائب عماد واكيم عبر “تويتر على النائب جبران باسيل، قائلاً: “ما هذه الوقاحة لا بل العربدة؟ 12 عاماً ووزارة الطاقة في يدك، أكثر من 40 مليار دولار، عدم الاستماع للنصائح الدولية ولصندوق النقد وخططه”.

وأضاف: “كارتيل المازوت الذي تديره عمد الى انشاء سوق سوداء محلية”. وتابع: “تريد فوق هذا استخدام احتياطي المركزي ومن يعارض يكون سبب انقطاع الكهرباء، جد يلي استحوا ماتوا”.

وأكد باسيل في وقت سابق أن “كل ساعة كهرباء عم تنقطع من المعامل عم تكلّف احتياطي الدولار 32 ٪ زيادة عن كلفتها من المولّدات الخاصة؛ وكل ساعة مولّد خاص بتكلّف المواطن عشرين مرّة اكتر من ساعة كهرباء الدولة”.

وقال في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”، “كل لحظة عتمة وكل قرش زيادة عم يتكبّدوهم اللبنانيين هم برقبة النواب يلّي كذّبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل يلّي بحاجة لصيانة، والمصرف المركزي عم يرفض صرف دولارات من اموال كهرباء لبنان لشراء قطع الغيار. اعرفوا يا لبنانيي مين عم يعتّم عليكم”.