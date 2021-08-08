لبنان | الراعي: تسخين جبهة الجنوب لحرف الأنظار عن 4 آب.. لا تتذرعوا بالصلاحيات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 27 دقيقة

آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2021 10:48 صباحًا

أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أنه تم تسخين جبهة الجنوب لحرف الأنظار عن حدث 4 آب. وسأل الراعي في عظة الأحد المسؤولين: كيف ستقنعون الشعب بأنّكم أهل لقيادته وكلّ يوم تزجّونه في أزمةٍ جديدة؟

وشدد على انه لا يحقّ لأيّ مسؤول أن يتذرّع بصلاحيّاته ليؤخّر تأليف الحكومة أو لأيّ آخر بفائض صلاحيّات لحجب الحكومة. وقال: “الواقع المر والموجع لم يمسّ بعد قلب المسؤولين والسؤال الأبرز لماذا لا يُصار الى تأليف حكومة؟”.

وأضاف: “تتصارعون على الوزارات يعني على ما لا تملكون لأنّها ملك الشعب أم هي خلاف على الصلاحيات”.

وأدان الراعي الخروقات الإسرائيليّة وشجب أيضاً تسخين الأجواء في المناطق الحدودية، وتابع: “لا يمكننا القبول بتقرير فريقٍ السلم والحرب ولبنان لم يوقّع سلاماً مع إسرائيل ولكنّه لم يقرّر حرباً معها ويلتزم بالهدنة”.

ورأى أن المسؤولين لم يغيّروا شيئاً في سلوكهم لا بعد مؤتمر باريس ولا بعد ذكرى 4 آب ولا بعد تسخين جبهة الجنوب ونسألهم كيف ستقنعون العالم أنّكم أهل للمساعدة؟