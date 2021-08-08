لبنان | أوجيرو خارج الخدمة في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 35 دقيقة

طرأ عطل تقني في سنترال طرابلس – البحصاص ممّا أدّى إلى توقّف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وفي هذا المجال، أوضحت اوجيرو عبر حسابها على تويتر أن عطلا كهربائيا طرأ في سنترال طرابلس – البحصاص ممّا أدّى إلى توقّف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وأكدت اوجيرو أن فرقها الفنيّة باشرت العمل على متابعة الموضوع.

في سياق آخر، أعلنت أوجيرو انقطاع خدمة الإنترنت عن عدد من المناطق شمال لبنان بسبب تعذر تعبئة خزانات المازوت لتشغيل المحطة.